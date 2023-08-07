اتحاد جدة يعرض مليار دولار لضم محمد صلاح.. والقرار فى يد يورجن كلوب (خاص)

دخل نادي اتحاد جدة السعودي في مفاوضات مع محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل لتدعيم صفوف النمور.

وكشفت مصدر مقرب من محمد صلاح، في تصريحات خاصة "الدستور"، عن قيمة عرض اتحاد جدة للاعب، مشيرًا إلى أن كل الأرقام التي تم تداولها في الساعات الماضية عارية تمامًا من الصحة.

ولفت إلى أن العرض المقدم من اتحاد جدة لمحمد صلاح لمدة 4 مواسم، يصل إلى 250 مليون دولار في الموسم الواحد في أول 3 مواسم، على أن يصل إلى 300 مليون دولار في الموسم الرابع.

وأشار إلى أن المفاوضات بدأت خلال تواجد صلاح في دبي منذ فترة، وتم التفاوض مع اللاعب بشكل رسمي وتقديم العرض الرسمي له.

وأضاف أن محمد صلاح طلب من مسئولي اتحاد جدة التفاوض مع إدارة ليفربول، خاصة أن القرار ليس بيده في ظل استمرار عقده مع الفريق الإنجليزي.

ونوه بأن محمد صلاح لم يرفض العرض من اتحاد جدة، وأنه حال موافقة ليفربول على بيعه سيوافق على التوقيع، لكن العقبة الأساسية في الوقت الحالي هي رفض يورجن كلوب المدير الفني للريدز فكرة التفريط في "صلاح".