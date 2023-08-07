المصريين الأحرار بمطروح يتأهب لإطلاق مبادرة "صحتك ثروتك"

عقد حزب المصريين الأحرار بمطروح اجتماعا برئاسة سلطان أبو الشيخ الزعيري أمين حزب المصريين الأحرار بمطروح لاستكمال مبادرة “صحتك ثروتك” التي يرعاها الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل.

ومن المقرر انطلاق المبادرة بمحافظة مطروح يوم الثلاثاء المقبل.

وجاء الاجتماع التنظيمي بحضور عبد السلام النجدي مسؤول لجنة الصحة بالأمانة وعيسي شعيب مسؤول لجنة خدمة المواطنين وعامر كريم محمد أمين مركز مطروح وصالح محارب مسؤول لجنة شئون القبائل وحامد طايل سعد أمين الشباب مركز براني وأسماء الفقي أمينه المرأة بمركز مطروح بالتعاون مع مديرية صحة مطروح للتوعية الشاملة والسلامة الصحية والنفسية والأسرية والوقاية من الأمراض والكشف على عدد من التخصصات أطفال وأنف وأذن ومخ وأعصاب وسمعيات وعلاج طبيعى وتغذية علاجية وتخاطب، بالإضافة إلى الإرشاد الأسرى والتوعية والاستشارات الصحية.