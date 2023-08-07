الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكشف عن شعار وميداليات البطولة العربية للجودو "العلمين 2023"

البطولة العربية للجودو
البطولة العربية للجودو

أعلن مسئولو اللجنة المنظمة للبطولة العربية لأندية الجودو "العلمين 2023" برئاسة مرزوق علي، شعار البطولة وشكل الميداليات المخصصة لأصحاب المراكز الأولى في كل الأوزان التي تتضمنها منافسات البطولة.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة العربية للأندية للبراعم والناشئين، خلال الفترة من 12 وحتى 18 أغسطس الجاري في مدينة العلمين الجديدة.

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي للجودو، أن البطولة ستشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من كل الدول العربية، وأن المنافسات ستكون قوية من أجل حصد المراكز الأولى.

وأضاف مرزوق علي، أن اللاعبين المصريين لديهم القدرة على المنافسة وحصد الميداليات والمراكز الأولى، وأن الجودو المصري تطور بشكل كبير خلال الفترة الماضية وظهر ذلك بشكل قوي من خلال النتائج التي تتحقق على كل المستويات.

وأضاف رئيس اتحاد الجودو، أن مدينة العلمين هي واحدة من أفضل عواصم السياحة العالمية، وأن الأشقاء العرب مرحب بهم في كل وقت ومكان، وأن الجميع سيشاهد مدى التطور وحجم الإنجازات والإنشاءات التي شهدتها الدولة المصرية مؤخرا.

وتابع: "هناك تعاون كبير بين الاتحاد المصري للجودو ووزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة من أجل خروج البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة الرياضة المصرية، ويؤكد على قدرة الدولة المصرية على تنظيم واستضافة أكبر الأحداث والمناسبات العالمية في شتى المجالات".

IMG-20230807-WA0032
IMG-20230807-WA0032
IMG-20230807-WA0031
IMG-20230807-WA0031
اتحاد الجودو أغسطس الجارى الاتحاد المصرى للجودو البطولة العربية للجودو البطولة العربية للأندية الدول العربية
ads

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية بالدرجات علمي علوم ورياضة

إحباط تهريب كمية كبيرة من الأدوية المحظورة بمطار القاهرة

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

بالنسبة المئوية| تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2023/ 2024 ومصاريف الكليات

كاتب ليبي لـ"الدستور": التدخل العسكري في النيجر سيضر ليبيا والجزائر وغرب إفريقيا

تخفيضات تصل لـ70%.. بدء الأوكازيون الصيفى 2023 بمشاركة 500 محل حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية