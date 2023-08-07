الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التنمية الصناعية: مصنع يابانى جديد فى مصر لإنتاج المكملات الغذائية الصحية ومشروبات الطاقة

التنمية الصناعية
التنمية الصناعية

اجتمع المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع ممثلي شركة أوتسوكا العربية إحدى شركات مجموعة أوتسوكا اليابانية للمغذيات الصحية التي تعد من كبري الشركات العالمية العاملة في الصناعات الغذائية والمستحضرات الطبية، لبحث مشروع الشركة لإقامة مصنع جديد بمدينة العاشر من رمضان لإنتاج المغذيات الصحية ومشروبات الطاقة، حيث وافقت الهيئة على تخصيص مساحة 95 ألف م2 للشركة لإقامة مشروعها.

وقد حضر الاجتماع  أحمد زغلول رئيس مجلس الإدارة للمصنع الجديد أوتسوكا العربية وكيوتو تايرا مدير منطقة الشرق الأوسط للشركة.
وأكد عبدالكريم في بيان اليوم ترحيب الهيئة ودعمها لكل الطلبات الاستثمارية المحلية والعالمية، موضحًا أن الاستثمارات المتوقعة لمشروع الشركة اليابانية الجديد كبيرة تتخطى 1.2 مليار جنيه مصري، لإنتاج المغذيات الصحية ومشروبات الطاقة، بأحدث التكنولوجيات العالمية، مؤكدًا أن الهيئة على استعداد لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لبدء الشركة في مشروعها في أسرع وقت.
وأوضح أن تدفق الطلبات الاستثمارية للشركات المحلية والأجنبية، تؤكد قدرة مصر على اجتذاب كبرى الشركات العالمية في ضوء المناخ الاستثماري المواتي، فضلًا عن حزمة التيسيرات والحوافز الاستثمارية التي أقرتها الهيئة مؤخرًا ومنها ميكنة الخدمات واختزال الإجراءات وتقليل الفترة الزمنية في إصدار التراخيص والسجل الصناعي وتطوير آليات تخصيص الأراضي.
من جانبه أكد أحمد زغلول رئيس شركة أوتسوكا العربية أن مجموعة أوتسوكا اليابانية اختارت مصر لتنفيذ مشروعها العملاق بعد دراسة متعمقة استمرت لمدة عام، وذلك نظرًا للاستقرار السياسي والاقتصادى الذي تتمتع به مصر، فضلًا عن المناخ الاستثماري الحالي، مشيدًا بالاحترافية الشديدة والمهنية التي لمستها الشركة من خلال التعامل مع هيئة التنمية الصناعية وآلية المتابعة والحوار المفتوح والمباشر مع المستثمرين والشفافية والعدالة في إجراءات تخصيص الأراضي.

موضحًا أن أوتسوكا من الشركات العريقة باليابان، حيث تأسست عام 1921 كشركة مصنعة للمركبات الكيميائية، ثم توسعت في مجالات الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية والفيتامينات ومستحضرات التجميل، وتمتلك 49 فرعًا في اليابان و63 فرعًا في آسيا والشرق الأوسط، و35 فرعًا في أوروبا.

كاشفًا عن نية شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية التصدير لدول الشرق الأوسط والطرح في السوق المحلية، وذلك مع اعتماد المصنع على مصادر الطاقة النظيفة في تشغيل المصنع بأحدث الإمكانات العالمية.

استثماري إقامة مشروع استمرت الاستثمارات الاستثمارية
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