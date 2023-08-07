مصرع طفلة سقطت من الطابق السادس فى الطالبية

لقيت طفلة مصرعها بعد أن اختل توازنها وسقطت من إحدى النوافذ بالطابق السادس، وجرى نقلها إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العميد علي عبدالرحمن رئيس قطاع الغرب بالجيزة، يفيد بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بسقوط طفلة من الطابق السادس بشارع الخليفة بدائرة القسم، وانتقل المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث الطالبية إلى مكان الواقعة.

وتبين سقوط طفلة 4 سنوات من الطابق السادس، وبسؤال والدها أفاد بأنه أثناء تواجده في العمل فوجئ باتصال من أحد جيرانه وإبلاغه بسقوط ابنته، وتبين أن الطفلة فتحت شباك الصالة وصعدت على أحد الكراسي للهو، واختل توازنها وسقطت، مما أدى إلى وفاتها في الحال، وأنه يقيم بمفرده مع ابنته، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.