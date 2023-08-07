الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقارير دولية: ارتفاع جديد لأسعار النفط.. وتراجع في أسعار الذهب

النفط
النفط

كشفت تقارير دولية عن ارتفاع أسعار النفط للأسبوع الخامس على التوالي، مسجلة أطول سلسلة مكاسب حتى الآن في عام 2023، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 4.84%، في أفضل أداء لها منذ 7 أبريل، لتستقر عند 84.99 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى في 3 أشهر.

وأدى ارتفاع بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ووجود دلالات على عزم الصين على تقديم المزيد من إجراءات التحفيز إلى تهدئة المخاوف المتعلقة بمخاطر حدوث ركود على مستوى العالم. 

وفيما يتعلق بإنتاج الولايات المتحدة للنفط، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 600 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو مقارنًة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة رويترز، بانخفاض يبلغ 2.3 مليون برميل.

وتراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.12%، لتستقر عند 1,959.49 دولارًا للأونصة نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة وارتفاع الدولار، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الذهب باعتباره أحد الأصول التي لا تدر عائد.

اتج المحلي الإجمالي ارتفاع أسعار النفط ارتفاع الدولار ارتفاع اسعار إجراءات التحفيز أسعار الذهب اسعار النفط
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