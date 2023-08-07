رئيس جامعة بنها يبحث اشتراطات السلامة والصحة المهنية

عقد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، اجتماعا مع لجنة السلامة والصحة المهنية بجامعة بنها، بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة والدكتور ابراهيم راجح المدير التنفيذي للوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث.

وخلال الاجتماع وجه القائم بعمل رئيس الجامعة، بأهمية مراعاة كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالجامعة وتدريب العنصر البشري على وسائل السلامة والصحة المهنية، وإبداء الرأي في تحليل وتقويم المخاطر والكوارث والحوادث الصناعية المحتملة، وإعداد خطط حقيقية لمواجهتها تكون محددة بوقت وزمن معين ، مؤكدا أن جميع أعضاء اللجنة أمام مسؤولية مشتركة في الحفاظ على ممتلكات الدولة.



وقال الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون البيئة والمجتمع أن الاجتماع ناقش الهيكل التشكيلي للجان السلامة والصحة المهنية ، وخطة التدريب لأعضاء الجهاز الوظيفي وأعضاء اللجنة بالإضافة الى مناقشة عمل ندوات تثقفية توعوية عن مفاهيم السلامة والصحة المهنية وأهميتها، ومناقشة امكانية عمل عملية إخلاء وهمى لمبنى أدارة الجامعة كما تم مناقشة عملية تطوير منظومة أمن الحريق سواء طفايات الحريق او الإنذار المبكر للحريق .

من ناحية أخرى أضاف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية سوف يعقد شهريا لمتابعة تنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية بكافة الوحدات على مستوى الجامعة.