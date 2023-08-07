الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": أثينا شهدت 37 حريقا بأنحاء مختلفة أمس (فيديو)

حريق
حريق

قال عبد الستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا، إن وزير المناخ والحماية المدنية حذر مجددًا من الطقس السيئ الذي تشهده اليونان، مضيفا إن الأسبوع المقبل صعب جدًا، حيث أننا نشهد رياحا تبلغ سرعتها 90 كيلومتر، وهذا يساعد على اشتعال الحرائق في الغابات.

وأضاف "بركات"، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن وزير المناخ اليوناني أعلن أن أمس شهدت اليونان 37 حريقًا في أنحاء مختلفة من البلاد، ولكن تم السيطرة عليهم بسرعة.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا، أن القوات اليونانية على استعداد تام، وتتواجد في هذه الأماكن تخوفًا من اشتعال الحرائق، كما تقوم السلطات بالاستعداد لمواجهة الأزمة، وتحذير المواطنين من حرائق الغابات. 

أثينا القاهرة الإخبارية 37 حريق أنحاء مختلفة الـ24 ساعة الأخيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة
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