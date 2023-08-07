24% ارتفاعا فى قيمة الصادرات المصرية للأردن خلال عام 2022

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الأردن مسجلة 726.5 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 711.1 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 24%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 253.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 204.7 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.2% .

وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى 980.4 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 915.8 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 7.1% .



وحول أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2022، قال جهاز الإحصاء إن الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها جاءت في المركز الأول بقيمة 157.3 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 55 مليون دولار، ثم محضرات خضر بقيمة 41.7 مليون دولار، ثم خضر ونباتات بقيمة 37.2 مليون دولار، تلتها منتجات من خزف بقيمة 34.4 مليون دولار، ثم شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 34.3 مليون دولار، ثم ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 32.4 مليون دولار، ثم فواكه بقيمة 31.7 مليون دولار، ثم منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 30.1 مليون دولار، ثم مصنوعات من حديد وصلب بقيمة 26.1 مليون دولار.



أما أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2022 فكانت أسمدة بقيمة 143.4 مليون دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 24.3 مليون دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 12.7 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 11.9 مليون دولار، ومنتجات كيميائية متنوعة بقيمة 6.8 مليون دولار، ومنتجات كيميائية عضوية بقيمة 6 ملايين دولار، ومراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 5.7 مليون دولار، وأغذية محضرة للحيوانات بقيمة 5.4 مليون دولار، ومنتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 4.7 مليون دولار، وفواكه بقيمة 4.1 مليون دولار.



وبلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 29.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022 /2023 مقابل 13.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 /2022، بنسبة ارتفاع قدرها 122.9%.



وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 792.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 774.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 12.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021، بنسبة انخفاض قدرها 21.8%.