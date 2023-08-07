برلمانى يشيد بجهود الدولة فى تطوير القطاع الزراعى

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أشارت في تقرير لها إلى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله في أنحاء متفرقة حول العالم، بسبب تأثر النظم الزراعية والغذائية بالصدمات والاختلالات الناشئة عن النزاعات والتقلبات المناخية إضافة إلى الانكماش الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نحو 783 مليون شخص واجهوا الجوع حول العالم في عام 2022.



وأكد الجندي، في تصريحات له اليوم، أن هذه المؤشرات تؤكد على أهمية توحيد الجهود العالمية من أجل الارتقاء بالقطاع الزراعي والحيواني لمواجهة التأثيرات الضارة الناتجة عن تغير المناخ، وبما يحقق الأمن الغذائي العالمي في نهاية المطاف، وهو الاتجاه الذي اتخذته الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ اتجه نحو تبنى استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، والتى استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة عملت على تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تشمل كل الأنشطة المرتبطة، مع توفير فرص عمل منتجة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة وخاصة للشباب والمرأة، وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وإدماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة تحقيقًا للتنمية الاحتوائية والمستدامة.



وأوضح الجندي أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى، حيث يساهم بحوالى 15% من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على تعزيز الاكتفاء الذاتي من خلال إتاحة السلع والمواد الغذائية للمواطنين.



وأكد النائب حازم الجندي أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات من أجل مشروعات التوسع الأفقي تعتبر من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، حيث استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية، متمثلة في مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.