الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين بتهمة قتل مندوب توصيل طلبات بسبب أولوية المرور بالزاوية الحمراء

حبس عاطلين
حبس عاطلين

أمرت نيابة شمال القاهرة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قتل مندوب توصيل طلبات بسبب أولوية المرور في الزاوية الحمراء، وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا بوجود قتيل بأحد شوارع الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مندوب توصيل مقتولا بطعنة فى الصدر.

وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية بين المجنى عليه وآخر عاطل بسبب خلافات علي أولوية المرور حيث كان العاطل يستقل توك توك، وتطورت المشادة لمشاجرة استعان فيها المتهم بصديقه وطعن المجني عليه بسكين فى صدره مما أسفر عن مصرعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

نيابة شمال القاهرة قتل مندوب توصيل الزاوية الحمراء
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