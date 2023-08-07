"التضامن" تكشف عن الخدمات التى تقدمها قافلة "أهالينا" لذوى الهمم

قالت الدكتورة رامونا كنعان، مستشارة وزيرة التضامن، إن الوزارة تبذل قصارى جهدها في توجيه القوافل التنموية إلى المناطق البديلة للعشوائيات، حيث يستهدفون حاليا العمل في 7 مناطق، ومنها الخيالة، والمحروسة 2، ومعا، وأهالينا.

وأضافت كنعان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم يرصدون احتياجات المنطقة أولا لتوفير الخدمات التي يحتاجونها من خلال القوافل التنموية، حيث إنهم يضعون خطة عمل القافلة التنموية في مكان ما وفقا لدراسة يجرونها أولا.

وأضافت الدكتورة رامونا كنعان، مستشارة وزيرة التضامن، أنه جار العمل على تشكيل إدارة متكاملة للتنسيق مع المتطوعين الذين يشاركون في القوافل التنموية، وتدريبهم.