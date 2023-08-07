وزير الخارجية لـ"القاهرة الإخبارية": استمرار الصراع فى السودان يخلّف الكثير من الأضرار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك اتصالات جارية مع أطراف الصراع في السودان، لكنها لم تؤتِ بثمارها لوقف الأعمال العسكرية، موضحًا أن هذا الأمر لا يعني التوقف عن بذل المزيد من الجهود، والتنسيق بين مختلف الآليات التي تهتم بالشأن السوداني.



وأضاف "شكري"، خلال مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، على هامش أعمال الاجتماع الأول للآلية الوزارية عن قمة دول جوار السودان في دولة تشاد، أن آلية دول الجوار لها قدرة كبيرة على التفاعل مع الأطراف السودانية سواء على المستوى العسكري أو المدني، بجانب الروابط التي تجمع بين كل العناصر في السودان، مشددًا على أن هذه الآلية يمكن أن تؤتي بثمار تصب في صالح الشعب السوداني.

ولفت إلى أن تلك الآلية تتسم بأنها فاعلة، وتضم دولًا معنية ومتأثرة بالصراع في السودان، مشيرًا إلى أن هذه الدول لها مصلحة في إنهاء الصراع بحكم المصالح والروابط التي تجمع بين شعوب هذه الدول والسودانيين، بجانب تأثر هذه الدول باستمرار العدائيات والأعمال العسكرية.

ونوه بأن استمرار الصراع خلّف الكثير من الأضرار سواء للشعب السوداني أو عمليات النزوح، فضلًا عن حالة عدم الاستقرار التي تسود في المنطقة.