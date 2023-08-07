الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 586 ألفًا و19 نخلة لمكافحة "سوسة النخيل" بقنا

سوسة النخيل
سوسة النخيل

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة، فحصت 586 ألفًا و19 نخلة، بهدف مكافحة آفة "سوسة النخيل الحمراء" بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار الخطة التي تتبناها المديرية للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التي قد تسببها سوسة النخيل.

وأضاف "الداودي"، أن عدد النخيل المصاب بالسوسة الحمراء بلغ 148 نخلة، و قامت الإدارة بمعالجة 109 نخلة، واقتلاع 39 نخلة أخري مصابة للقضاء على الإصابة نهائيا ، و الرش الوقائي لعدد 22 نخلة للقضاء على الأطوار الكاملة للحشرة بهدف الحد من حدوث إصابات جديدة بالنخيل ، فضلا عن فحص 605 نخله بمنطقة الغابة بالمعني من اجمالى 1166 نخلة وتم التأكد من سلامتها، مشيراً إلى أن مديرية الزراعة لم تسجل أي حالات إصابة بها .

من جهته؛ قال المهندس محمد جيلاني، وكيل وزارة الزراعة بقنا، إن الإدارة فحصت 138 ألفًا و627 نخلة بجميع نواحي مدينة قنا، نتج عنها الكشف عن إصابة 35 نخلة تم معالجة 15 نخلة واقتلاع 20 نخلة مصابة.

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