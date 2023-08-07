الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 7-8-2023

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023 سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وتصدر سعر الدولار محركات بحث "جوجل" خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023 استقرارًا خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، ليبلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين  7 أغسطس 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الأحد 6-8-2023 مقابل الجنيه المصري

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الأحد 6-8-2023

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في البنوك اليوم الأحد 6 أغسطس 2023

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 7 أغسطس في البنك التجاري الدولي، استقرارًا خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري حيث بلغ نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023 استقرارًا خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.91 جنيه للبيع.

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