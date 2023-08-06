الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الأحد 6-8-2023 مقابل الجنيه المصري

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري استقرارًا في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وتصدر سعر الدولار محركات بحث "جوجل" خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، ليبلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 6 أغسطس 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الأحد 6-8-2023

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في البنوك اليوم الأحد 6 أغسطس 2023

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي، استقرارًا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري حيث بلغ نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار اليوم الأحد 6 أغسطس استقرارًا خلال التعاملات المسائية سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.91 جنيه للبيع.

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