سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

مع بداية الساعات الصباحية استقرت أسعار العملات، وكثر التساؤل عن سعر الدولار اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، مقابل سعر الجنيه المصري، وبلغ متوسط أسعار صرف عملات الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 30.84 جنيه للشراء، وذلك مقابل سعر 30.93 للبيع، طبقا للبيان الأخير الصادر من خلال البنك المركزي المصري بموقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار صرف العملات.

سعر الدولار اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 في البنوك المصرية

وفيما يلي يستعرض «الدستور» أسعار صرف العملة الأمريكية المعروضة في شاشات التداول ومواقع البنوك بشبكة الإنترنت.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

أظهرت شاشات التداول في بنك أبو ظبي التجاري سعر الدولار اليوم ، أمام الجنيه المصري، بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

بينما عرض ميد بنك سعر الدولار، بختام التعاملات المسائية، بقيمة: 30.88 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وطرحت شاشات التداول في بنك الإسكندرية سعر الدولار بنهاية التداول بالبنوك، بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان

وثبت سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعرالعملة الأمريكية في بنك مصر

وأظهر موقع بنك مصر على شبكة الإنترنت سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر الدولار بماكينات الصراف الآلي ببنك الكويت الوطني بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك التنمية الصناعية

وحافظ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية على مستواه عند: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع، بنهاية عمل البنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وقال موقع البنك الأهلي المصري على شبكة الإنترنت إن سعر الدولار قد بلغ قيمة: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع، أمام الجنيه المصري.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب

في حين سجل سعر الدولار في بنك سايب 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع، أمام العملة المحلية.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

وثبت سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي عند: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع، بختام تعاملات المصارف.