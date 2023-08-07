الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القومية للأنفاق": وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائى الخفيف

مترو
مترو

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن توفير كل الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف "LRT"، الذي شهد طفرة ونموًا متزايدًا في معدلات استخدامه خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع انتقال الحكومة والوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.
وذكرت الهيئة- في بيان اليوم الإثنين- أن وسائل الدفع متاحة لـ"الاشتراكات الشهرية والموسمية بكل فئاتها- بطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في خطوط المترو- ماكينات بيع التذاكر الـ"TVM" المتوفرة في عدد من المحطات- إلى جانب تذاكر استخدام المرة الواحدة التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر".
وثمنت وزارة النقل والهيئة حرص المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، والتي تساهم في توفير الوقت والجهد وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، التي تضمن لهم رحلة مريحة وآمنة ولائقة بأسعار تناسب كل الفئات.
يأتي ذلك في إطار الإقبال المتزايد من المواطنين على استخدام كل وسائل المواصلات الحديثة والمتطورة الصديقة للبيئة، والتي تدعم سياسة الدولة في توفير شبكة متطورة ومتكاملة من وسائل المواصلات المختلفة؛ لضمان تلبية احتياجات كل المواطنين، وتحقيق رؤية مصر للمرحلة المقبلة وتيسير حركة تنقل المواطنين.
 

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