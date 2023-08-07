فرصة: تدريب وتوظيف 460 شخصًا من مستفيدى "تكافل وكرامة"

أعلن برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن تدريب وتوظيف 460 شخصا من مستفيدى تكافل وكرامة فى قطاع الصناعة والزراعة وذلك على عدة مراحل من العمل.

وأكد البرنامج عبر موقعه الإلكتروني، أنه يتم العمل على دعم وتحفيز المستفيدين من تكافل وكرامة وتشجيعهم على العمل والإنتاج.

وأشار إلى أن فرصة يعمل على المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بشأن التمكين الاقتصادي لكافة المصريين وتطبيق سياسات التحول للعمل الحر والانتقال من الاتكالية الى الاستقلال المادي والعمل والانتاج.

ويستهدف البرنامج 70% من المستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة"، ويستهدف أيضا 30% من المرفوضين الذين تقدموا للبرنامج وثبت عدم استحقاقهم ومدرج بياناتهم في قواعد بيانات الوزارة، بالإضافة إلى استهداف 5% من الأشخاص ذوى الإعاقة وذوي الهمم.