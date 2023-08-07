الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فرصة: تدريب وتوظيف 460 شخصًا من مستفيدى "تكافل وكرامة"

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أعلن برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن تدريب وتوظيف 460 شخصا من مستفيدى تكافل وكرامة فى قطاع الصناعة والزراعة وذلك على عدة مراحل من العمل.

وأكد البرنامج عبر موقعه الإلكتروني، أنه يتم العمل على دعم وتحفيز المستفيدين من تكافل وكرامة وتشجيعهم على العمل والإنتاج.

وأشار إلى أن فرصة يعمل على المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بشأن التمكين الاقتصادي لكافة المصريين وتطبيق سياسات التحول للعمل الحر والانتقال من الاتكالية الى الاستقلال المادي والعمل والانتاج.

ويستهدف البرنامج 70% من المستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة"، ويستهدف أيضا 30% من المرفوضين الذين تقدموا للبرنامج وثبت عدم استحقاقهم ومدرج بياناتهم في قواعد بيانات الوزارة، بالإضافة إلى استهداف 5% من الأشخاص ذوى الإعاقة وذوي الهمم.

ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

اليوم.. إعادة محاكمة المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الهرم

"النجارى" يطالب بتسعير الأرز من خلال منافذ التوزيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية