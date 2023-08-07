الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توفير خدمة تركيب القسطرة المستديمة بمستشفى تمي الامديد المركزي في الدقهلية

تركيب القسطره
تركيب القسطره

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، عن نجاح فريق طبي  بمستشفى تمي الامديد المركزي في تركيب قسطرتين مستديمتين لمرضى الغسيل الكلوي  الأولى تحت الترقوة والثانية فخذية.

وأضاف  وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أن الخدمة تقدم للمرة الأولى بالمستشفى لافتاً إلى  أن توفير هذه الخدمة المتخصصة يعد نقلة نوعية فى التسهيل على مرضى الغسيل الكلوي، لاسيما وأن جميع مستلزمات العملية مقدمة من خلال وزارة الصحة.

وأعرب  "مكين"،عن خالص شكره للفريق الطبي المميز المدرب لتقديم هذه الخدمة وفى مقدمتهم الدكتور محمد الدياسطي استشاري امراض الكلي ومدير المستشفي، والدكتورة ايمان محمد رضا رئيس قسم الكلي، فضلاً عن الدكتور إيمان رمضان بدوي أخصائي أمراض الكلى وإيمان ابراهيم ونهال سامي الحسيني من التمريض.

كما أثنى على جهود الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي والدكتور سيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلي لسعيهما الدائم في التوسع في تقديم مثل هذه الخدمات الطبية المتخصصة والتي لم تكن متوفرة من قبل وذلك تسهيلا علي المرضي.

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شريف مكين وكيل وزارة وزارة الصحة الدقهلية فريق طبي
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