جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 7-8-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 7-8-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بعد انتهاء موسم 2022-2023.

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول ضد دارمشتات، ومباراة بايرن ميونخ ضد موناكو الودية والأخيرة في جولاتهم التحضيرية الصيفية، وذلك في إطار استعدادات الأندية لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024، بالإضافة إلى مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للسيدات.

وتستعد الأندية الأوروبية لبدء مشوارها في الموسم الجديد 2023-2024 في جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، والمقرر انطلاقها الأسبوع المقبل.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

- إنجلترا X نيجيريا: في الساعة العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

- أستراليا X الدنمارك: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم الودية استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد 2023-2024

- بايرن ميونخ الألماني X موناكو الفرنسي: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- جينسينجين الألماني X ماينز الألماني: في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- ليفربول الإنجليزي X دارمشتات 98 الألماني: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.