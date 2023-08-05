السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل مباراة الهلال واتحاد جدة فى ربع نهائى البطولة العربية

الهلال واتحاد جدة
الهلال واتحاد جدة

أعلن خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال، ونونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الذي سيخوض به كل فريق مباراة اليوم.

ويلتقي الهلال مع اتحاد جدة في الدور ربع النهائي من البطولة العربية.

ويتواجد الوافد الجديد مالكوم في التشكيل الأساسي لفريق الهلال السعودي.

ويتواجد النجم الفرنسي نجولو كانتي في تشكيل اتحاد جدة بدلا من طارق حامد الذي يغيب للمباراة الثانية على التوالي بعد تعرضه للإصابة أمام الصفاقسي.

وجاء تشكيل الهلال على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز - ميشيل ديليجاو – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – سالم الدوسري.

الهجوم: مالكوم.

وجاء تشكيل اتحاد جدة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي – أحمد شراحيلي – زكريا هوساوي – أحمد بامسعود.

خط الوسط: نجولو كانتي – إيجور كورنادو – صالح العامري .

خط الهجوم: رومارينيو - كريم بنزيما – جواو جوتا.

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