الدواء: دورة تدريبية للتعريف بالقواعد التنظيمية للنشرات الطبية للأدوية البشرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية للتعريف بالقواعد التنظيمية للنشرات الطبية للأدوية البشرية.

وقالت إن الدورة التدريبية تهدف إلى توضيح متطلبات التقديم الأمثل للنشرات الطبية ونصائح مهمة بخصوص تحضير النشرة بالشكل الأمثل ومتطلبات الإعداد الأمثل لمحتوى النشرة الطبية.

وأضاف أنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ ولمدة يومين منفصلين بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم، لافتة إلى أن الدورة التدريبية مقدمة لممثلي شركات الأدوية.

وأشارت إلى أن الدورة التدريبية تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأحد الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣، كما سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

كما أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية عن كيفية الإبلاغ عن تقارير الآثار العكسية للأدوية، علماً بأنه من المقرر انعقاد الدورة يوم الأربعاء الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ ولمدة يومان، بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية.