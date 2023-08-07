الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء: دورة تدريبية للتعريف بالقواعد التنظيمية للنشرات الطبية للأدوية البشرية

الأدوية
الأدوية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية للتعريف بالقواعد التنظيمية للنشرات الطبية للأدوية البشرية.

وقالت إن الدورة التدريبية تهدف إلى توضيح متطلبات التقديم الأمثل للنشرات الطبية ونصائح مهمة بخصوص تحضير النشرة بالشكل الأمثل ومتطلبات الإعداد الأمثل لمحتوى النشرة الطبية.

وأضاف أنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ ولمدة يومين منفصلين بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم، لافتة إلى أن الدورة التدريبية مقدمة لممثلي شركات الأدوية.

وأشارت إلى أن الدورة التدريبية تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأحد الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣، كما سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

كما أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية عن كيفية الإبلاغ عن تقارير الآثار العكسية للأدوية، علماً بأنه من المقرر انعقاد الدورة يوم الأربعاء الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ ولمدة يومان، بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية.

هيئة الدواء المصرية القواعد التنظيمية لنشرات الطبية أدوية البشرية
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

اليوم.. إعادة محاكمة المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الهرم

"النجارى" يطالب بتسعير الأرز من خلال منافذ التوزيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية