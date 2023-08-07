اليوم.. بدء اختبارات الالتحاق بدورات الخطة التدريبية الجديدة للمحليات

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بدء اختبارات تحديد المستوى للالتحاق ببعض الدورات التي تتضمنها الخطة التدريبية الجديدة للمحليات 2024/2023 بمركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الإثنين، وتستمر الاختبارات على مدار 4 أيام على أن تنتهي يوم 10 أغسطس، وتبدأ الاختبارات يوميًا من الساعة ٩ص إلى ٩م ، لتصفية المرشحين من المحافظات والوزارة والذي يبلغ عددهم 1288 مرشحا، من خلال تنفيذ اختبارات تحديد المستوى لـ 12 دورة تدريبية، وذلك قبل بدء تنفيذ الخطة التدريبية الجديدة المقرر تنفيذها منتصف شهر أغسطس الجاري.

وأكد اللواء هشام آمنة، أهمية الارتقاء بمستوى العنصر البشري بالمحافظات ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان بالإدارة المحلية لدوره الرئيسي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة، وبما ينعكس إيجابيًا على رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وقال إن الدورات التي يتم تنفيذ لها اختبارات تحديد مستوى للالتحاق بها تشمل دورات إعداد المدربين TOT، وإعادة قادة المستقبل، واللغة الإنجليزية، وأساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الالكترونية، وأساسيات الحاسب الآلي والأوفيس، وتحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، وإدارة المشروعات PMP، ونظم المعلومات الجغرافية GIS، وشبكات المعلومات ونظم التأمين والأمن السيبراني، التصميم الجغرافي والانفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج، برنامج الأتوكاد للرسومات الهندسية، تأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية والرائدات الشابة.

ولفت إلى أن مركز سقارة للتدريب يتبنى سياسة هادفة وداعمة لتطوير منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين بالمحليات بها للارتقاء بمستوى خدمات المحليات وتحسينها للمواطنين حتى يشعر بتغير ملموس وحقيقي على أرض الواقع في الخدمات المقدمة إليه.

وأوضح، أن جميع المحافظات قامت خلال الأسبوعين الماضيين بعقد اختبارات أولية داخلية لكل المتقدمين بها لحوالي ١٠ أضعاف العدد المطلوب ترشيحه من كل محافظة تحت إشراف المحافظين وبتواجد نواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات، حتى يتم انتقاء أفضل العناصر الممثلة للمحافظات في التقدم لاختبارات سقارة الأسبوع المقبل طبقا للإعداد المخطط ترشيحها من المحافظات.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية، ودعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات، والتي تقوم بتنفيذه من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والذي يعتبر أحد أذرع الوزارة الذي يحقق رؤيتها وأهدافها في بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية على أرض الواقع وعلى أفضل وجه، وتذليل كافة العقبات أمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية.