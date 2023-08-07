"شعبة الخضر والفواكه" تكشف أسباب ارتفاع سعر البصل

كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفواكه بالغرفة التجارية، السبب الرئيسي في زيادة أسعار البصل، موضحًا أن هناك زيادة في تصدير البصل ما خلق هذه الأزمة في السعر حتى وصل إلى 25 جنيهًا.

وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا بد من ضبط الأسواق وإرجاء تصدير البصل لتحقيق التوزان في الأسعار، مؤكدًا أن هناك تحركات سعرية في جميع أنواع الخضروات والفاكهة.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة تؤثر على المنتجات الزراعية، موضحًا أن كل المنتجات الزراعية تتأثر بشكل سلبي من الحالة الجوية وارتفاع درجات الحرارة.

وتابع، أن الطماطم حاليًا بـ 10 جنيهات، مطمئنا المواطنين بانخفاض الأسعار مع المواسم الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك ركود في السوق المصري، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مصر.