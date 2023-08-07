الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"شعبة الخضر والفواكه" تكشف أسباب ارتفاع سعر البصل

البصل
البصل

 كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفواكه بالغرفة التجارية، السبب الرئيسي في زيادة أسعار البصل، موضحًا أن هناك زيادة في تصدير البصل ما خلق هذه الأزمة في السعر حتى وصل إلى 25 جنيهًا.

 وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"،  أنه لا بد من ضبط الأسواق وإرجاء تصدير البصل لتحقيق التوزان في الأسعار، مؤكدًا أن هناك تحركات سعرية في جميع أنواع الخضروات والفاكهة.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة تؤثر على المنتجات الزراعية، موضحًا أن كل المنتجات الزراعية تتأثر بشكل سلبي من الحالة الجوية وارتفاع درجات الحرارة.

وتابع، أن الطماطم حاليًا بـ 10 جنيهات، مطمئنا المواطنين بانخفاض الأسعار مع المواسم الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك ركود في السوق المصري، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مصر.

زيادة أسعار البصل تصدير البصل ضبط الأسواق تحركات سعرية الخضروات الفاكهه ارتفاع درجات الحرارة
ads

مواد متعلقة

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول البصل خلال أغسطس

البصل زاد 260% واللحوم 98%.. الإحصاء" يرصد تغير أسعار أهم السلع الغذائية خلال عام

ارتفاع أسعار البصل وتراجع المانجو.. تعرف على أسعار الخضار والفاكهة بالأسواق

منتجو الخضر والفاكهة تطالب بتطبيق الزراعة التعاقدية لمواجهة ارتفاع أسعار البصل والثوم

بيتهرب في الفلبين وأغلى من اللحمة.. السر وراء أزمة البصل

هالة صدقى تداعب جمهورها: "اخدت دكتوراه فى البصل" (فيديو)

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

مفاجأة.. أسامة أنور عكاشة قدم شخصية والده الحقيقية في مسلسل "زيزينيا"

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

القاسمى يكشف لـ"لشاهد" علاقة الإخوان بأحداث التخريب بعد ثورة 30 يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية