الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاسمى لـ"الشاهد": كانت هناك مجموعة "البراغيث" مخصصة لحرق ممتلكات الدولة المصرية

صبرة القاسمي
صبرة القاسمي

قال المحامي صبرة القاسمي، مؤسس الجبهة الوسطية لمكافحة التطرف، إنه لا يريد أي شاب مصري ينخرط في الجماعات المتطرفة ويضيع عمره وراء حلم زائف وأمور غير حقيقة وهذه خلاصة تجربتي.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز": “كنت مهتما بمتابعة تحركاتهم ومصادر التمويل والشائعات والرد عليها وعندنا نموذج زي تامر جمال”.

وتابع: "تامر جمال يتاجر في الشباب وإذا نظرنا إلى خطابه هو زائف وهو يضفي على نفسه رداء البطولة وهو من يطلق عليهم "السباع" أي مجموعة  مكونة من 7 أفراد، أو "البراغيث"، أي قبل أن يصبحوا سباعا فهم براغيث وهو موجهون للكتابة على الحوائط للاستعداد للانضمام إلى السباع".

وواصل: "مجموعة البراغيث تقوم بإحداث وبث حالة من العنف والرعب في صفوف الشعب المصري، وحرق ممتلكات الدولة المصرية، وحرق خصوم جماعة الإخوان الإرهابية".

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز الإخوان مجموعة البراغيث
ads

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

مفاجأة.. أسامة أنور عكاشة قدم شخصية والده الحقيقية في مسلسل "زيزينيا"

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

اليمن.. اعتقال قيادى بارز فى تنظيم القاعدة بأبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية