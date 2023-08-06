الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشباب السعودي يهزم الوحدة الإماراتي.. ويتأهل للمربع الذهبي بالبطولة العربية

الشباب السعودي والوحدة
الشباب السعودي والوحدة الإماراتي

أكمل الشباب السعودي المربع الذهبي لكأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، بعد فوزه على الوحدة الإماراتي 5 /4، بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة المقامة حاليا في السعودية.

وسيلعب الشباب في الدور قبل النهائي مع مواطنه الهلال، والذي فاز على الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي الموسم الماضي، 3 /1 أمس السبت، ليحجز هو الأخر بطاقة عبوره للمربع الذهبي.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، مع طرد إياجو سانتوس لاعب الشباب في الدقيقة 27، فيما نال عبد الله الكربي لاعب الوحدة البطاقة الصفراء الثانية وغادر مطرودا في الدقيقة 67.

وفي ضربات الترجيح، نجح الشباب في الفوز بالمباراة بعدما سجل له إيفر بانيجا وحسان تمبكتي وهاتان باهبري وتركي العمار وماجد كنبه، فيما سجل للوحدة جواو بيدرو وكريستيان جوانكا وأحمد نور الله ولوكاس بيمنتا، فيما أهدر فارس جمعة ركلة.

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