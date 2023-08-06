الوثائقية.. السناوى: أرابيسك نوع من المراجعة الفكرية والنفسية للشخصية المصرية

قال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، إن مسلسل أرابيسك كان نوعًا من أنواع المراجعة الفكرية أو النفسية وهو حائر ليس لديه إجابة، في نهاية العمل يسأل "احنا ايه بالظبط".

وأضاف خلال الجزء الثاني من فيلم أسامة أنور عكاشة، الذي أذاعته قناة الوثائقية: "أسامة أنور عكاشة كان ية إنه لا يمكن نركب حاجات متناقضة فينهدم البنيان، كما انهدمت فيلا الدكتور برهامي".

وأشارت الفنانة لوسي إلى أنها كانت أول ترشيح لأسامة أنور عكاشة في مسلسل "أرابيسك"، وقال لهم "عاوز لوسي"، كان لدى صناع العمل اعتراض إن لوسي الرقاصة تعمل دور أنوار الهادية الرقيقة، لكنه تحداهم.

وأردفت: "كلمني وقال انا داخل بيكي تحدي، عملت أنوار وأنا بأذاكرها كان بيحط كل تفصيلة، لمة الشعر، الماكياج، الابتسامة، الضحكة والدموع المحبوسة في العين".