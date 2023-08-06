"الوثائقية": ابنة أسامة أنور عكاشة تكشف سبب غيرته من تسميته بنجيب محفوظ

عرضت قناة "الوثائقية"، الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة"، والذي يكشف عن موهبة الكاتب الراحل، والتي بدأت منذ طفولته والمواقف التي عاشها وأثرت في شخصيته ككاتب.

وقال الفنان عبدالعزيز مخيون، خلال الفيلم إنه يوجد أشياء مشتركة كثيرة بين نجيب محفوظ وأسامة أنور عكاشة، في دقائق وتفاصيل العمل الفني من حيث اختيار الأماكن واختيار الأسماء وبناء الشخصيات.

وأضافت الناقدة الفنية ماجدة موريس، أنه في نفس الوقت لا ننكر أن أسامة أنور عكاشة، تأثر بنجيب محفوظ وتأثر بجوه وعائلته، أو أن عائلته نجيب محفوظ جزء من همومه الأساسية.

إطلاق نجيب محفوظ الدراما عليه

في الوقت نفسه أكدت ابنته المذيعة نسرين عكاشة، أن والدها بدأ يقال عنه إنه نجيب محفوظ الدراما، مشيرة إلى أن والدها كان يغار على نجيب محفوظ نفسه لدرجة أنه لا يريد أحد أن يُسمى نجيب محفوظ ثاني وكان يرد عليهم بأنه لا يوجد سوى نجيب محفوظ واحد، ولكنه شرف له أنه استطاع أن يقدم في أعماله لوحه تقربه من نجيب محفوظ.