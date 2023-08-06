الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الوثائقية": ابنة أسامة أنور عكاشة تكشف سبب غيرته من تسميته بنجيب محفوظ

جريدة الدستور

عرضت قناة "الوثائقية"، الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة"، والذي يكشف عن موهبة الكاتب الراحل، والتي بدأت منذ طفولته والمواقف التي عاشها وأثرت في شخصيته ككاتب.

وقال الفنان عبدالعزيز مخيون، خلال الفيلم إنه يوجد أشياء مشتركة كثيرة بين نجيب محفوظ وأسامة أنور عكاشة، في دقائق وتفاصيل العمل الفني من حيث اختيار الأماكن واختيار الأسماء وبناء الشخصيات.

وأضافت الناقدة الفنية ماجدة موريس، أنه في نفس الوقت لا ننكر أن أسامة أنور عكاشة، تأثر بنجيب محفوظ وتأثر بجوه وعائلته، أو أن عائلته نجيب محفوظ جزء من همومه الأساسية.

إطلاق نجيب محفوظ الدراما عليه

في الوقت نفسه أكدت ابنته المذيعة نسرين عكاشة، أن والدها بدأ يقال عنه إنه نجيب محفوظ الدراما، مشيرة إلى أن والدها كان يغار على نجيب محفوظ نفسه لدرجة أنه لا يريد أحد أن يُسمى نجيب محفوظ ثاني وكان يرد عليهم بأنه لا يوجد سوى نجيب محفوظ واحد، ولكنه شرف له أنه استطاع أن يقدم في أعماله لوحه تقربه من نجيب محفوظ.

أسامة أنور عكاشة نجيب محفوظ نجيب محفوظ الدراما يغار عبدالعزيز مخيون الوثائقية
ads

مواد متعلقة

الوثائقية.. اسم أسامة أنور عكاشة تصدر تترات المسلسلات وأصبح هو البطل

بث مباشر.. الجزء الثانى من الفيلم الوثائقى أسامة أنور عكاشة

"الوثائقية".. ماجدة موريس: فخر الدين صلاح شجع أسامة أنور عكاشة على الاتجاه للدراما

الوثائقية.. ابنة أسامة أنور عكاشة تكشف سبب عدم قدرته على العمل خارج مصر

"الوثائقية".. ناقد سينمائى: أسامة أنور عكاشة تربى على قيم اشتراكية وعلى مبادئ المثالية

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

حلم «البريكس».. كيف تتحرك مصر للانضمام إلى «تجمع المستقبل»؟

"واحدة غرقت".. مأساة 4 أشقاء مع مياه كورنيش المعادي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية