الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل وإصابة آخر جراء تصادم مركبتين بالوادي الجديد

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

لقى طفل مصرعة وأصيب شخص آخر في محافظة الوادي الجديد، الأحد، إثر تصادم دراجة بخارية مع تروسيكل أدى لوفاته في الحال، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب إلي مستشفي الداخلة العام ونقل الجثه لمشرحة المستشفى.

تلقي اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير بطريق القصر/ الموشية آدي إلي وفاة طفل وإصابة آخر وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب إلى مستشفي الداخلة العام ونقل الجثه لمشرحة المستشفي.

أسفر الحادث عن وفاة أحمد بدر رمضان 12 سنة، وإصابة آخر وكلاهما من قرية الموشية ، تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة اسباب الحادث.

ولقي شخص مصرعة وأصيب أثنين أخرين في حادث تصادم موتوسيكل بأخر بطريق بلاط/ تنيدة بالوادي الجديد وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير بطريق بلاط/ تنيدة آدي إلي وفاة شخص وإصابة أثنين أخرين وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج.

وتبين وفاة طارق أنور زنقور وإصابة كلا من عبد المنعم جمال محمد 25 سنة من أسيوط، ومحمود محمد رجب 37 سنة من محافظة الشرقيه ومقيمين بمركز بلاط، تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لقى طفل مصرعه محافظة الوادي الجديد دراجة بخارية مع تروسيكل سيارة الإسعاف مستشفي الداخلة الجثه
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