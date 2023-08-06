"جرار من الفخار".. تفاصيل الاكتشاف الآثري بمنطقة العلمين

كشف إسلام سليم، رئيس الإدارة المركزية للأثار الغارفة عن تفاصيل الاكتشافات الأثرية الحديثة بمنطقة العلمين.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن الكشف عبارة عن بقايا سفينة غارقة وجرار من الفخار فى منطقة العلمين.

وأشار إلى أن أحد أفراد عائلة العالم علي مصطفي مشرفة أبلغ عن الكشف الآثري الجديد بالعلمين، موضحاً أن الدكتور مصطفي وزير أمر بتشكيل فريق عمل لمسح منطقة بقايا السفينة الغارقة في العلمين.

وأوضح أنه تم العثور لحطام السفينة الغارقة من خلال دراسة ميداينة علي الموقع، وأنه جاري البحث عن باقي الأثار في هذه المنطقة.