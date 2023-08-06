"بطلوا هطل".. الحسيني يرد على الإخوان: مصر بنت دولة كاملة في 8 سنين

رد الإعلامي يوسف الحسيني، على الإدعاءات التي يبثها أبواق جماعة الإخوان الإرهابية، والتدي تدعي أن ليس هناك ماتم إنجازه على أرض الواقع، قائلا: "هرد أقولكم روحوا شوفوا كم مدينة جديدة عملاقة تم بناءها وتعالوا اتكلموا".

وأضاف خلال برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، هناك بعض المقاربات شوف مصر بنت كم مدينة وراجع ورايا هتلاقي مصر اتبنى فيها 24 مدينة عملاقة ضخمة مدن مليونية ذكية مؤسسة بالكامل على أفضل ماوصلت إليه المعايير العالمية".

وتابع: "ضاعفنا حجم المعمور في مصر خلال 8 سنين، أي هناك 7% من مليون كم مربع، يعني 70 ألف كم مربع ويزيد، ماتم مضاعفته من العمران، بتساوي حجم دول أخرى".

وواصل الحسيني: "مصر بنت دولة كاملة في 8 سنين ونصف، وفي نفس الوقت تعداد مصر 100 ضعف تعداد دول أخرى، واللي اتعمل عمره ماكان قليل ويجب أن ننظر للمقاربات بتلك الطريقة وليس بعين ضيقة".

واستطرد: "عايز تسلم دماغك لهطل الإخوان ميصحش ده انت مصري والمصري عنده فائض حكمة وذكاء، متخليش حد يلخبط دماغك، فكروا بالمنطق والعقل، ماحدث في مصر عدى مرحلة الخيال وكأنه الخرافة، ولكنه خرافة على أرض واقع تراه العين وتلمسه اليد".

وأوضح الحسيني: "عملنا أكثر من ربع مليون وحدة سكنية لأهالينا اللي كانوا عايشين في مناطق خطرة، ولسة مكملين مفيش إنجاز بدأ اتقفل، روحوا شوفوا الساحل الشمالي اللي أصبح وجهة تصييف لقادة العالم.. وده محصلش قبل كدة، اتفرجوا على اللي بيحصل في العلمين".