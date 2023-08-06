الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"واحدة غرقت".. مأساة 4 أشقاء مع مياه كورنيش المعادي

جثة
جثة

«مكان خطر والكل بيحاول يهرب فيه من حرارة الجو»، هذه أقوال الشهود في واقعة غرق 4 سيدات أشقاء في مياه نهر النيل بالقرب من كورنيش المعادي ونجاة الرابعة عقب انتشالها من قبل الأهالي.

أسماء الضحايا

الضحايا هم كل من: إيمان محمد، 34 سنة، ربة منزل، ياسمين محمد، 27 سنة، ربة منزل، وفاء محمد، 22 سنة، ربة منزل، ونجت شقيقتهن الرابعة ابتسام محمد، 25 سنة، ربة منزل.

التحريات: بيستحموا الساعة الصبح

وتبين من التحريات أن السيدات اعتادن في هذه الأوقات منذ الصيف الذهاب للالتقاء والاستحمام هربًا من حرارة الجو، لكن إحداهما عندما نزلت للمياه في السابعة صباحًا حدث لها حالة إغماء وبدأت تغرق في المياه فنزلن الأشقاء لمساعدتها لكن المياه ابتلعتهن.

3 جثث ونجاة الرابعة

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بغرق عدد من السيدات على كورنيش المعادى بنطاق جنوب العاصمة وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهرى وشرطة المسطحات المائية إلى مكان البلاغ .

وتم انتشال جثتين لسيدتين شقيقتين، والبحث عن جثة الثالثة وانتشال شقيقتهم الثالثة وتبين أنها على قيد الحياة، وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثمانين إلى المشرحة ووضعهما تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

تصريح بالدفن

وأمرت نيابة المعادى الجزئية، الأحد، بالاستعلام عن الحالة الصحية لسيدة أصيبت خلال تعرضها للغرق مع شقيقتيها في مياه النيل بكورنيش المعادى، وإعداد تقرير حول حالتها الصحية تمهيدًا لسماع أقوالها، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

كما قررت تشريح جثث الضحايا، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن، وتسليم الجثث لذويهم عقب سماع أقوالهم.

سيدات أشقاء غرق انتشال نجاة كورنيش المعادي أسماء الضحايا
ads

الأكثر قراءة

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

حلم «البريكس».. كيف تتحرك مصر للانضمام إلى «تجمع المستقبل»؟

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

تعيين الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيسًا لتحرير جريدة اليوم السابع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية