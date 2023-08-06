"واحدة غرقت".. مأساة 4 أشقاء مع مياه كورنيش المعادي

«مكان خطر والكل بيحاول يهرب فيه من حرارة الجو»، هذه أقوال الشهود في واقعة غرق 4 سيدات أشقاء في مياه نهر النيل بالقرب من كورنيش المعادي ونجاة الرابعة عقب انتشالها من قبل الأهالي.

أسماء الضحايا

الضحايا هم كل من: إيمان محمد، 34 سنة، ربة منزل، ياسمين محمد، 27 سنة، ربة منزل، وفاء محمد، 22 سنة، ربة منزل، ونجت شقيقتهن الرابعة ابتسام محمد، 25 سنة، ربة منزل.

التحريات: بيستحموا الساعة الصبح

وتبين من التحريات أن السيدات اعتادن في هذه الأوقات منذ الصيف الذهاب للالتقاء والاستحمام هربًا من حرارة الجو، لكن إحداهما عندما نزلت للمياه في السابعة صباحًا حدث لها حالة إغماء وبدأت تغرق في المياه فنزلن الأشقاء لمساعدتها لكن المياه ابتلعتهن.

3 جثث ونجاة الرابعة

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بغرق عدد من السيدات على كورنيش المعادى بنطاق جنوب العاصمة وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهرى وشرطة المسطحات المائية إلى مكان البلاغ .

وتم انتشال جثتين لسيدتين شقيقتين، والبحث عن جثة الثالثة وانتشال شقيقتهم الثالثة وتبين أنها على قيد الحياة، وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثمانين إلى المشرحة ووضعهما تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

تصريح بالدفن

وأمرت نيابة المعادى الجزئية، الأحد، بالاستعلام عن الحالة الصحية لسيدة أصيبت خلال تعرضها للغرق مع شقيقتيها في مياه النيل بكورنيش المعادى، وإعداد تقرير حول حالتها الصحية تمهيدًا لسماع أقوالها، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

كما قررت تشريح جثث الضحايا، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن، وتسليم الجثث لذويهم عقب سماع أقوالهم.