الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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هندى: تكريم الرئيس السيسى للدكتور أحمد عمر هاشم يؤكد إجلال الدولة للعلماء

عبدالغني هندي
عبدالغني هندي

قال عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التكريم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، يؤكد أن الدولة تقدر وتجل العلماء الكبار، وتكريمه ليس لشخصيته، ولكن باعتباره شخصية أزهرية التي أفنت أكثر من 60 عامًا من عمرها في خدمة كتاب الله وسنة رسوله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن تكريم الدكتور عمر تقدير وتكريم حقيقي من الدولة ممثلة في سيادة الرئيس لشخصيات العلماء الكبار الذين خدموا بصدق وبحق الدين الإسلامي، والدعوة الإسلامية، وتأكيد أن الدولة المصرية تتجه لوسطية الدين واعتداله، بعيدًا عن الغلو والتفريط".

ولفت إلى أنه حضر أول مرة، أشار فيها الرئيس السيسي إلى تكريم الدكتور أحمد عمر هاشم على المنصة، ونزل الرئيس حينها من المنصة سلم عليه، ولم تكن مرتبة، مردفًا: "ولا مرة منها كانت مرتبة، إلا مرة واحدة كان معلن تكريمه، وما فعله الرئيس يؤكد أنه تصرف طبيعي يتماشى مع طبيعته، وهو تقدير لشخصية يقدرها ويجلها العالم الإسلامي كله".

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