الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز عن عرض فيلم لـ"فض رابعة" بلندن: "أكبر كذبة فى تاريخ مصر الحديث"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على عرض فيلم عن اعتصام رابعة في لندن، مشيرًا إلى أن ما جاء في الفيلم عن الاعتصام من أكبر الأكاذيب في تاريخ مصر الحديث.

وقال خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الفيلم تم بناؤه على تقرير كتبه إخواني تنظيمي يدعى عمر مجدي، وتم بناء الفيلم على فكرة أن الاعتصام كان سلميًا، والدولة فضته بالقوة وخلف ذلك ضحايا.

وأكد الباز أن اعتصام رابعة هو اعتصام إرهابي والدولة اتخذت الإجراءات السلمية، وناشدت المعتصمين بالخروج عبر الممرات السلمية، ولكن قيادات الإخوان دفعوا الناس للموت حتى يتاجروا بالجثث.

ولفت إلى أن سيدة مصرية ذهبت إلى مكان عرض الفيلم، وعندما شاهدته قالت إن ما يتم عرضه "كذب"، وقام الأمن بإخراجها من القاعة.

وتابع: "السيدة بتتكلم بحرقة شديدة وقالت هؤلاء ينتجون أفلامًا كاذبة ولا يستمعون للرأي الآخر، لكن الأمن البريطاني مكنش عاوز يسمعها وقام بشدها وإخراجها عنوة من مكان عرض الفيلم".

اعتصام رابعة لندن محمد الباز اخر النهار
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