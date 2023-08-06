روسيا: سجلنا انتهاكا واحدا لوقف إطلاق النار فى ناجورنى قره باج

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أنها سجلت انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في شوشا التابعة لإقليم ناجورني قره باغ، ولم تقع إصابات.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "تم تسجيل انتهاك واحد لنظام وقف إطلاق النار في منطقة شوشا".

وأضافت: "لم تقع إصابات وتجري قيادة وحدة حفظ السلام الروسية، مع الجانبين الأذربيجاني والأرميني، تحقيقا في هذه الواقعة".

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت أمس، أن روسيا مستعدة لتنظيم اجتماع ثلاثي بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا لمناقشة تنفيذ الاتفاقيات بشأن إقليم ناجورني قره باغ، بما في ذلك توقيع اتفاقية السلام، على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا.