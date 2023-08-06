الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: سجلنا انتهاكا واحدا لوقف إطلاق النار فى ناجورنى قره باج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أنها سجلت انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في شوشا التابعة لإقليم ناجورني قره باغ، ولم تقع إصابات.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "تم تسجيل انتهاك واحد لنظام وقف إطلاق النار في منطقة شوشا".

وأضافت: "لم تقع إصابات وتجري قيادة وحدة حفظ السلام الروسية، مع الجانبين الأذربيجاني والأرميني، تحقيقا في هذه الواقعة".

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت أمس، أن روسيا مستعدة لتنظيم اجتماع ثلاثي بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا لمناقشة تنفيذ الاتفاقيات بشأن إقليم ناجورني قره باغ، بما في ذلك توقيع اتفاقية السلام، على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا.

​​وزارة الدفاع الروسية​​ إقليم ناجورني قره باج انتهاك وقف اطلاق النار أرمينيا أذربيجان منطقة سوشا
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