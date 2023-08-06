الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إيرلينج هالاند يواصل أرقامه السيئة فى النهائيات.. أرقام

إيرلينج هالاند
إيرلينج هالاند

خسر مانشستر سيتي لقب بطولة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية 2023 لصالح منافسه أرسنال، بعد الهزيمة بركلات الترجيح بأربعة ركلات مقابل ركلة، عقب التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي.

مانشستر سيتي تقدم أولًا عن طريق البديل كول بالمر في الدقيقة 77، قبل أن يعادل لياندرو تروسارد النتيجة لـ “جانرز” في آخر الدقائق، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح، والتي حسمت اللقب لصالح كتيبة المدرب ميكيل أرتيتا.

بالمر مسجل الهدف حل بديلًا في الدقيقة 64 لـ النرويجي إيرلينج هالاند، الذي لم يظهر بشكل جيد في أولى مبارياته بالموسم الجديد، لكن أداءه المتواضع رغم بداية الموسم، قد يعطي مؤشرًا سلبيًا فيما يخص أداء اللاعب في النهائيات مع فريقه مانشستر سيتي.

إيرلينج هالاند انضم إلى مانشستر سيتي صيف العام الماضي قادمًا من بورسيا دورتموند، كان رجل الموسم في فريقه بل في القارة الأوروبية، لكن بدايته كانت متعثرة في كأس الدرع الخيرية أمام ليفربول، ليستمر في أداءه الغير معتاد، في النهائيات.

وفي هذا التقرير، نستعرض إحصائيات هالاند في المباريات النهائية مع مانشستر سيتي منذ قدومه للفريق.

– لعب هالاند 4 مباريات نهائية لبطولات منذ قدومه لـ مانشستر سيتي

– لمس هالاند الكرة 83 مرة مع مانشستر سيتي في 4 نهائيات

– سدد هالاند 7 تسديدات في 4 نهائيات مع مانشستر سيتي

– سجل هالاند صفر هدف مع مانشستر سيتي في 4 نهائيات.

– في بطولة كأس الدرع الخيرية 2022 أمام ليفربول، لمس هالاند الكرة 16 مرة فقط، وسدد الكرة 3 مرات، وأضاع الكرة أمام المرمى الخالي من الحارس.

– في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد لمس هالاند الكرة 35 مرة وسدد الكرة 3 مرات.

– في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر الإيطالي، لمس هالاند الكرة 19 مرة فقط، وسدد الكرة مرة وحيدة.

– في كأس الدرع الخيرية أمام أرسنال، لمس هالاند الكرة 13 مرة فقط، ولم يسدد أي كرة.

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