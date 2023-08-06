الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مهاب مميش عن قناة السويس الجديدة: لولا قرار الرئيس السيسى لما حفرت

مهاب مميش
مهاب مميش

قال مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لقناة السويس، إنه لولا قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لما تم حفر قناة السويس الجديدة، وكذلك دعم الشعب المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن فكرة القناة الجديدة جاءته في أول يوم يذهب فيه لقناة السويس، وتلقى خلال ذلك اتصالًا هاتفيًا بشحوط سفينة بالقناة وتعطل حركة المرور، وأنه سيتم التعامل معها بإجراءات التعرية، مشيرًا: من هنا فكرت لِم لا يتم عمل ممر آخر تنقل إليه الحركة لو تعطل الممر الرئيسي.

كما أضاف: وجدت مهندسين وعمالًا رائعين وتم حساب الفكرة وكانت قابلة للتنفيذ وكان الرئيس السيسي لم يتولَّ الحكم بعد، فظلت الفكرة حبيسة الأدراج حتى تولى الرئيس الحكم وعرضت الفكرة عليه، ودرسها وبدأت رحلة التنفيذ، مشيرًا إلى أن الرئيس لا يفوت صغيرة ولا كبيرة حتى يسأل فيها. 

وتابع أن مدة التنفيذ كانت 3 سنوات، والرئيس قلصها لعام واحد فقط، مؤكدًا أنه تم حساب المشروع من جديد وما يحتاجه من طاقة تكريك زائدة وعمالة زائدة وتحدث الرئيس معه ليلًا وقال له: "أنا عارف إنكم هتعملوها".

 المصريون قمة في العمل والتضحية

وأشار إلى أن المصريين قمة في العمل والتضحية، وأنه عندما سأل الرئيس عن الأموال قال له "مالكش دعوة"، وتم عمل فكرة شهادة الاستثمار وتوقفنا من كثرة الأموال والناس كانت تريد أن تدفع أكثر وبعد 11 شهرًا كنا نعمل تجارب عبور بالقناة. 

مهاب مميش الرئيس عبدالفتاح السيسي حفر قناة السويس الجديدة دعم الشعب المصري قناة السويس شهادة الاستثمار تجارب عبور بالقناة
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