الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 15 تاجرًا يبيعون سجائر بأزيد من سعرها بالغربية

سجائر
سجائر

تمكنت مديرية التموين بالغربية من إحباط عمليات جديدة للغش التجاري تتعلق ببيع السجائر بأسعار مرتفعة تفوق التسعيرة الرسمية وتم ضبط 15 تاجر سجائر جملة وقطاعي في مراكز مختلفة بالمحافظة، يقومون بزيادة أسعار السجائر بمقدار يتراوح بين 100 إلى 150 جنيهًا للقاروصة الواحدة.

وشن المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة قامت بها مفتشية الرقابة التموينية بالمديرية لتفتيش ومراقبة محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي في جميع أنحاء المحافظة وخلال هذه الحملة، تم رصد تلك المخالفات وضبط الأشخاص الذين يرتكبونها.

تم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاههم، وذلك بهدف حماية حقوق المستهلكين وضمان توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة ومنصفة.

من حهته، أكد المهندس محمد أبوهاشم، مديرية التموين بالغربية، أن مديرية التموين بالغربية، تعمل بجدية وحزم للقضاء على التجاوزات والممارسات غير القانونية في سوق السجائر، وتأمل في أن تكون هذه الحملة الرقابية مثالًا يحتذى به لوضع حد للاحتكار والغش التجاري في السوق المحلية، تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود الرامية لتعزيز الشفافية والعدالة في القطاع التجاري وضمان حقوق المستهلكين ووصول الدعم لمستحقيه.

كانت مديرية التموين في محافظة الغربية، قد تمكنت في وقت سابق، من ضبط 20 تاجرًا للسجائر، يقومون ببيعها بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية في مراكز المحافظة، حيث تم رصد تجار يتلاعبون في الأسعار بمبلغ يتراوح بين 100 و150 جنيهًا زيادة في القاروصة الواحدة.

وقاد محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيشية بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية في المديرية للتحقق من أسعار بيع السجائر بالجملة والقطاعي في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وتم خلال الحملة رصد 20 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية، بزيادة تتراوح ما بين 100 و150 جنيهًا في القاروصة الواحدة.

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