الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تدشن برنامجى "تواصل.. مسئولية" لدعم ذوى الهمم

دمياط
دمياط

دشنت د.منال عوض، محافظ دمياط، ونجوى جمعة رئيس جمعية الأسرة المتآلفة لرعاية ذوى الإعاقة الذهنية برنامجي تواصل.. مسئولية"، خلال فعالية تم تنظيمها اليوم بالمدينة الشبابية بمدينة رأس البر بالشراكة بين الجمعية ومديرية الشباب والرياضة "مكتب قادرون بإختلاف" بدعم من البنك الأهلى، بحضور الدكتور وليد الشاذلي، مدير مديرية الشباب والرياضة.

استهلت الفعالية بتقديم عرض حول البرنامجين الذى يستمر حتى التاسع من أغسطس الجارى، ويتضمن عددا من الأنشطة الرياضية والترويجية وندوات لتوعية أولياء الأمور وطلاب الجامعات وحديثى التخرج، وكذلك مبادرات لتوظيف ذوى الهمم، بهدف دمج ذوى الهمم بالمجتمع وتعليمهم كيفية تحمل المسئولية من خلال توظيفهم بوظائف بالقطاع الخاص تأتى فى ضوء قدراتهم.

ورحبت المحافظ بهذا التعاون الجديد مع جمعية الأسرة المتآلفة لرعاية ذوي الإعاقة الذهنية، لاستكمال المسيرة لرعاية ذوى الهمم من أبناء المحافظة، مشيرة إلى أن إطلاق برنامجين تواصل ومسئولية لتحقيق أفضل السبل لدمج ذوى الهمم فى المجتمع من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والندوات التوعوية لطلاب الجامعات، وكذلك توعية أولياء الأمور بأفضل الأساليب لتحقيق تلك الاستراتيجية، فضلا عن الجانب الأهم بتعزيز قيمة تحمل المسئولية لدى ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال توظيفهم بالقطاع الخاص، ودعم ذلك الهدف.

أوضحت د.منال عوض، أن تلك الجهود تأتى اتساقًا مع رؤية الدولة وخطتها لرعاية ذوي الهمم والعمل نحو دمجهم في المجتمع باعتبارهم جزءا مهما لا يتجزأ من نسيجه، معربة عن تطلعها لتحقيق المزيد والمزيد من التعاون مع الجمعية والجهات المعنية لتقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لأبناء الوطن، كما وجهت الشكر إلى جمعية الأسرة المتآلفة على تلك الجهود، مشيدة أيضًا بمشاركة البنك الأهلى المصرى لخدمة المجتمع.

من جانبها، وجهت رئيس الجمعية الشكر إلى محافظ دمياط على رعايتها المستمرة لانشطة الجمعية واهتمامها الكبير بملف دعم ذوى الهمم، وكذلك إيمانها العميق بأهمية تحقيق الشراكة مع الجهات المختلفة لتحقيق استراتيجية دمج أبنائنا فى المجتمع، حيث قامت بتسليم الدكتورة منال عوض درع الجمعية تقديرًا لهذه الجهود، وأشارت نجوى جمعة إلى أن برنامجى "تواصل.. مسئولية" يُعد من أهم البرامج التى تتبناها الجمعية، وتم إطلاقه بعدد 10 محافظات من بينهم دمياط.

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