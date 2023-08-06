إليسا وتامر عاشور يسحران الجمهور فى ليلة البهجة والجمال بـ«العلمين الجديدة»

كان جمهور مهرجان العلمين الجديدة، مساء أمس، على موعد مع أقوى حفلات الموسم الترفيهى الأضخم فى الشرق الأوسط الذى أحيته النجمة اللبنانية إليسا والنجم المصرى تامر عاشور، إلى جانب عدد من الفعاليات الرائعة الأخرى المقامة على هامش المهرجان.

ويتضمن المهرجان، الذى يستقبل نحو مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى، العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة فى أحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

«ملكة الإحساس» تشعل الأجواء بأرق الأغنيات: التنظيم رائع.. والمدينة عالمية

عقب انتهاء فقرة النجم تامر عاشور، صعدت النجمة اللبنانية إليسا إلى مسرح «العلمين أرينا» لتحدث ضجة كبيرة للغاية وسط هتافات الجماهير التى حضرت بالآلاف فى انتظار النجمة الكبيرة، حيث نفدت تذاكر الحفل خلال ساعات من طرحها بسبب شدة الإقبال.

وعبّرت إليسا عن سعادتها الغامرة بالحضور إلى الساحل الشمالى، للمشاركة فى مهرجان العلمين الجديدة، من خلال حفلها بمشاركة النجم المصرى تامر عاشور.

وبدأت النجمة حفلها بأغنية «حلوة يا بلدى»، وتحولت شاشات العرض العملاقة إلى علم مصر ليتفاعل معها الجمهور بشدة، وسط تصفيق حار مع كلمات الأغنية، لتبدأ بعدها النجمة فى تقديم أغنياتها وأولها «نفسى أقوله».

وقالت «إليسا» فى تصريحات على هامش الحفل: «لا يوجد شك أن مدينة العلمين مدينة عالمية على أرض مصر وأنا كلبنانية أحب مصر، وهذا يسعدنى وسعيدة لوجودى فى مهرجان سنوى فى مصر، فهو مهرجان كبير وتنظيمه رائع وبُذل فيه مجهود كبير، وسأكون دائمة التواصل مع الجمهور المصرى».

وأضافت أنها تسعد بأى شىء جميل يحدث فى مصر لأنها تحب مصر كثيرًا، مؤكدة أنها تشعر أنها بلدها، معبرة عن سعادتها بالمشاركة فى الحدث الضخم، موجهة شكرها للدولة المصرية والقائمين على مدينة العلمين الجديدة.

وخلال دقائق من بدء الحفل، وبعد وصلة من الأغانى الرومانسية ذات الكلمات الرقيقة، تصدرت النجمة إليسا «الترند» عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وحرصت على توجيه الشكر للمنظمين وللجمهور على وجوده بهذه الكثافة، إضافة إلى الأجواء المبهرة بمدينة العلمين الجديدة.

حكيم وأنغام يحضّران باقات أغانٍ مبهرة

مفاجآت مرتقبة يحضّرها مهرجان العلمين الجديدة للجمهور، تتمثل فى تقديم عدد من الحفلات لكبار النجوم الذين حققوا نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية.

ويحيى النجم حكيم حفلًا غنائيًا يوم ١٧ أغسطس الجارى، وأعلنت إدارة المهرجان عن إتاحة التذاكر للحجز على موقع شركة «تذكرتى» خلال أيام.

ويقدم حكيم، خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيه المختلفة الجديدة والقديمة، التى يتفاعل معها الجمهور، ومن المنتظر أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

وحددت إدارة المهرجان الموعد النهائى للحفل المنتظر للنجمة أنغام، الذى تقرر أن يكون يوم الجمعة ١٨ أغسطس على مسرح «العلمين أرينا»، وطرحت شركة «تذكرتى» تذاكر الحفل للجمهور على أكثر من فئة.

وتقدم أنغام خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها المختلفة القديمة والجديدة، وعددًا من الأغانى الجديدة التى طرحتها مؤخرًا.

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حرص النجم تامر عاشور، قبل الحفل، على التأكد من جاهزية كل شىء، حيث اطمأن بنفسه على التجهيزات وأشاد بالاستعدادات، موجهًا شكره لفريق عمل مسرح «العلمين أرينا»، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الجمهور. وبدأ النجم حفله بتقديم فقرة غنائية بمشاركة النجمة اللبنانية إليسا، خاصة أغنيته الشهيرة «ده حكاية» التى دخل بها إلى المسرح وسط تصفيق كبير من الجمهور الذى حرص على تحيته ليشعل النجم الحفل بالغناء.

وفاجأ منظمو الحفل الجمهور بإطلاق الألعاب النارية والمؤثرات البصرية على المسرح والشاشات ما أضفى حالة من البهجة.

وحرص تامر عاشور على تقديم عدد من الأغنيات لكبار النجوم التى لحنها لهم وحققت نجاحًا كبيرًا، كما شارك جمهوره غناءها، خاصة أنها حققت نجاحات كبيرة مع النجوم الذين قدموها، ومنها أغنية «الله أعلم» للنجم اللبنانى فضل شاكر، و«يا ريتك فاهمنى» للنجمة أنغام، و«قلبك يا حول الله» للنجم بهاء سلطان، وعدد آخر من الأغنيات. وقدم أيضا عددًا من الأغنيات التى شارك الجمهور فى غنائها منها «هاجى على نفسى، حكايات، ده حكاية، بياعة، تسلم» وغيرها من الأغانى، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير وطالبوه بتقديم عدد من الأغنيات المميزة والمختلفة.

وقال تامر عاشور إن أجواء المهرجان قوية للغاية، مضيفًا: «شىء محترم للغاية، والمهرجان يعمل على جذب عدد كبير من الجمهور، وسعيد بالمشاركة فيه، وأجواء الساحل دائمًا ما تكون قوية للغاية، لكن بعد إقامة المهرجان الأجواء أصبحت أكثر جمالًا وقوة»، موجهًا دعوته للجميع للاستمتاع بفعاليات الحدث المختلفة.

ووجه شكره للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التنظيم المبهر للمهرجان وعلى مبادرتها الطيبة بتوجيه عوائد أرباح المهرجان لصالح مبادرة «حياة كريمة».

وأضاف أنه يستعد لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، من كلمات تامر حسين وتوزيع توما وألحان محمد غريب، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور.

وتصدر تامر عاشور «ترند» موقع التدوينات القصيرة «X»، «تويتر» سابقًا، بعد دقائق معدودة من بدء حفله بالمهرجان مع النجمة إليسا، واستمر هذا التصدر حتى صباح اليوم التالى، من خلال عدد كبير من التدوينات القصيرة والصور والفيديوهات التى تم تداولها.

وتداول عدد كبير من متابعى النجم تامر عاشور صورًا وفيديوهات من حفله الذى شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

«كيان باند» تمزج الكلاسيكى بالشعبى

تواصلت فعاليات «مسرح الشارع» على كورنيش مدينة العلمين الجديدة، من خلال عدد من العروض للفرق الموسيقية وعدد من عروض السيرك القومى، وسط إقبال كبير من الجمهور وزوار المدينة.

وقدمت «كيان باند» عددًا من المقطوعات الموسيقية بتوزيعات مختلفة، منها أغانٍ لكبار النجوم مثل «بتونس بيك» وغيرها، وتم مزج الأغانى الكلاسيكية بالأغانى الشعبية مثل «بنت الجيران» وغيرها.

وعبر جمهور المدينة عن سعادته بتلك الفعاليات التى تنشر ثقافة مختلفة عن السائدة على الشاشات وتعطى جرعة من الفن المميز والراقى.

أمين بودشار مع منى الشاذلى

تقدم الإعلامية منى الشاذلى حلقة خاصة من برنامجها «معكم منى الشاذلى» من مسرح العلمين، وتستضيف الموسيقار المغربى أمين بودشار. ومن المقرر أن يقدم «أمين» عددًا من مقطوعاته الموسيقية المميزة التى حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وستتاح الفرصة للجمهور للمشاركة فى الحلقة التى ستُذاع على قنوات «سى بى سى» بعد تسجيلها على غرار حلقة برنامج «صاحبة السعادة» مع فرقة «أيامنا الحلوة» وكريس المصرى.