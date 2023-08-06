الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنها يناقش أعمال الصيانة استعدادًا للعام الدراسى الجديد

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها يناقش الخطة الاستثمارية وأعمال الصيانة

عقد د.ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية للجامعة للعام المالي 
2023/2024.

جاء ذلك بحضور شيرين شوقى أمين عام جامعة بنها ود.محمد سعيد، المستشار الهندسى للجامعة وأيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية ومسئولى التخطيط والإدارة الهندسية.

واستعرض الجيزاوي خلال الاجتماع المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي ، والتعرف على معدلات الإنجاز وخطط العمل للعديد من المشروعات الإنشائية التي تنفذها الجامعة.

ووجه القائم بعمل رئيس الجامعة بأهمية زيادة سرعة تنفيذ الأعمال لتحقيق الاستفادة القصوى من استثمارات الدولة المدرجة بالخطة الاستثمارية للجامعة.

كما ناقش الاجتماع أعمال الصيانة بكل منشآت كليات وقطاعات الجامعة، وذلك فى إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد موجها الإدارة الهندسية بمتابعة أعمال تنفيذ خطة الصيانة والانتهاء منها بوقت كاف.

وأكد القائم بعمل رئيس الجامعة خلال الاجتماع بالمرور والتأكد من اشتراطات الحماية المدنية والحريق وأحمال الكهرباء واتخاذ جميع الإجراءات الكافية لمراجعة أجهزة الإطفاء والتأكد من عملها.

الخطة الاستثمارية للعام المالي رئيس جامعة بنها رئيس الجامعة أمين عام الجامعة المشروعات الإنشائية
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