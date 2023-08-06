شهادة الثانوية بألف جنيه.. وزير التعليم يتوعد باتخاذ إجراءات فورية ضد جشع المدارس

أكد رفعت فياض، الكاتب المتخصص في شئون التعليم، أن رسوم استخراج شهادة نجاح الثانوية العامة، وفقًا لما أقرته وزارة التربية والتعليم 65 جنيهًا فقط، وهى تكلفة الشهادة المؤمنة غير قابلة للتزوير، من أي مدرسة، سواء حكومية أو خاصة أو دولية.

وعلق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، على شكوى أولياء أمور من طلب مدرسة خاصة 1000 جنيه، مقابل تسليم شهادة الثانوية، قائلًا: "على المتضرر يتجه للتعليم الخاص، ويكتب شكوى، الوزير سيتخذ إجراءً فورًا، الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، تعجب من الواقعة وأكد لي من نصف ساعة، أنه سيتخذ إجراءً فور وصول الشكوى".

ولفت إلى أن الوزير وجه بسرعة منح الطلاب الشهادات لسرعة التسجيل في تنسيق الجامعات.

ونوه بأنه سيتم منح الطلاب الشهادات خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن تنسيق المرحلة الأولى ينتهى يوم الأربعاء المقبل، ومن المرجح أن يتم مد تنسيق المرحلة الأولى حتى يوم الخميس المقبل، بسبب تأخر تسلم الطلاب شهادات الثانوية العامة.

ونصح فياض أولياء الأمور بسداد الألف جنيه للحصول على شهادة الثانوية، للتمكن من تسجيل الرغبات، ثم تسجيل شكوى في التعليم الخاص، والوزير سيتخذ إجراءات فورية.

وأوضح فياض أنه حال حصول طالب على درجات إضافية في تظلمات الثانوية العامة، سيضاف إلى مجموع الطالب وبناءً عليه يتم تعديل تنسيقه، وذلك بالتعاون بين وزارتي التعليم والتعليم العالي.