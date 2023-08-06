الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: هناك حالات يجوز فيها التفضيل بين الأبناء فى الميراث (فيديو)

د. علي فخر
د. علي فخر

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الفقهاء تحدثوا فى تفضيل الأبناء فى الميراث، لافتا إلى أن بعض الفقهاء أجازوا التفضيل ما دام يوجد مبرر شرعي.  

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج  "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "المبرر الشرعى، يعنى واحد عنده أولاد كبار فى أولاد صغار، لم يرتب لهم حياتهم، وأمامهم مشوار طويل، هنا قال العلماء لا مانع من التفضيل بما يساوى ما أنفق على الكبار".

واستكمل: "يعنى لو شخص عنده بنتين من سيدة أخرى، وهو كبير وأبنائهم كلهم كبار تزوجوا وتعلموا وأمن لهم معيشتهم، لكن البنتين لم يأمن لهم مستقبلهم يجوز هنا أن يفضل فى الميراث لأنهم صغار ومحتاجين قدر مع أنفق على أِقائهم الكبار".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.


https://www.youtube.com/watch?v=iYD0cmlFHDU

الإفتاء المصرية الميراث فتاوى الناس فضائية الناس دار الافتاء المصرية الدكتور على فخر
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