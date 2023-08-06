نبيلة عبيد تفاجئ جمهورها بعمل فنى عن حياتها الشخصية.. تفاصيل

كشف المخرج عمر زهران تفاصيل العمل الفني الجديد الذي يجمعه بالفنانة نبيلة عبيد، مؤكدًا أنه سيجمع بين الكشف عن تفاصيل حياتها الشخصية بالتزامن مع أعمالها الفنية.

وقال زهران، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي إم سي": "عندنا تصور عظيم لأنها هى اللي هتحكى عن الأفلام وظروف الإنتاج وكواليس تفاصيل أعمالها الفنية".

ومن جانبها، أضافت الفنانة نبيلة عبيد: "لازم الناس تعرف مسيرتي وتفاصيلها وأفلامي والتحول في حياتي جه منين، واللقب اللى حصلت عليه مكنش من فراغ".

وتابعت نبيلة عبيد، خلال مداخلتها عبر "السفيرة عزيزة": "ازاي المسيرة دي عملتها بالتحمل والتضحيات التي تمت، أنا مكنتش بتكلم عن حياتي الشخصية قد حياتي العملية، ده بقى الناس هتعرفه من خلال الفيلم".

وعن سبب اختيار عمر زهران لإخراج فيلمها، أكدت أن عمر زهران هو الأقرب لها، ويعلم كافة تفاصيل شخصيتها وحياتها الشخصية، موضحة: “أنا كنت أطلب تركيبة فيلم أو اسم مخرج أو كاتب سيناريو ولكني كنت آخر حد يطلب أجره أو ياخده، لازم الناس تعرف أنا حافظت على لقب نجمة مصر الأولى إزاي”.