"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس من الإثنين 7 أغسطس إلى السبت 12 أغسطس 2023، على كافة أنحاء الجمهورية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” استمرار ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس خلال هذه الأيام.

وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، منعًا للإصابة بالحروق، ونصحت بشرب الماء بكميات كبيرة والعصائر الطبيعية، وارتداء الملابس فاتحة اللون وكاب لحماية الرأس من أشعة الشمس.

ولفتت الأرصاد الجوية إلى حالة الطقس جنوب الصعيد، حيث يستمر سقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانا على المناطق الجنوبية بسبب ارتفاع الحزام المداري لشمال السودان، لذلك تؤثر على المناطق الجنوبية بمصر، موضحة أن الأمطار من الممكن أن تكون رعدية على حلايب وشلاتين وأسوان وأبو سمبل ومحافظة الوادي الجديد، والسحب الرعدية تؤدي إلى زيادة سرعات الرياح وبالتالي إثارة الرمال والأتربة على نفس المناطق.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد حلايب - شلاتين - أسوان - أبو سمبل - الوادى الجديد علي فترات متقطعة.

ونوهت الأرصاد الجوية إلى أن تساقط الأمطار الصيفية أمر طبيعي وربما يحدث عاما بعد عام، ويرجع ذلك إلى الحزام المداري هو خط وهمي يفصل بين الكتل الهوائية الشمالية الجافة والكتل الجنوبية الرطبة، ويوجد عند خط الاستواء ويتذبذب شمالًا وجنوبًا مع الحركة الظاهرية للشمس باختلاف الفصول.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد الجوية بتفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المُقبلة: