الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صيدلة عين شمس تطلق قافلة طبية لأهالى الزاوية الحمراء بمدرسة محمد فريد الإعدادية بنات

قافلة طبية
قافلة طبية

أطلقت كلية الصيدلة جامعة عين شمس اليوم القافلة الطبية الشاملة لأهالى منطقة الزاوية الحمراء بمدرسة محمد فريد الإعدادية بنات، والتي تستمر لمدة أربعة أيام اعتباراً من ٦ أغسطس الجارى حتى ٩ من أغسطس، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة أمانى أسامة كامل عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتورة رولا ميلاد لبيب وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع كليتي طب الأسنان والتمريض ومحافظة القاهرة وحي الزاوية الحمراء تحت رئاسة اللواء أركان حرب عبدالله الديب.

حيث تتضمن القافلة عيادات طبية لجميع التخصصات، وكذلك طب الأسنان بالإضافة إلي قياس الضغط وسكر الدم للمرضى، إلي جانب صيدلية خيرية لتوفير الأدوية مجاناً.

كما تضم القافلة ندوات توعية لأهالى الحى فى مجال صحة المرأة والأسرة وكذلك طب الأطفال، كما يتم إعطاء محاضرات للأطفال حول سبل الوقاية من الأمراض والنظافة الشخصية، يحاضر فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة وبعض الطلاب بمرحلة البكالوريوس.

صيدلة عين شمس قافلة طبية أهالى الزاوية الحمراء مدرسة محمد فريد الاعدادية عيادات طبية التخصصات
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