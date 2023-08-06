الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أول صورة لقاتل الطفل حمزة بقرية كحك بحرى بالفيوم

ننشر صورة قاتل الطفل
ننشر صورة قاتل" الطفل حمزة" بقرية كحك بحري بالفيوم

خيّمت حالة من الحزن على أهالي قرية كحك بحري، التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم عقب العثور على جثة طفل كان متغيبًا ومذبوحًا في طريق عزبة خضير الزراعي بعد يوم من اختفائه.

تعود تفاصيل الواقعة لتلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل مذبوح وملقى في الطريق.

وانتقل على الفور ضباط الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبينّ العثور على جثة طفل يدعى حمزةعشرى محمود خالد وتبينّ أنّه مبلغ باختفائه أثناء لعبه في الشارع لوقت متأخر.

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، بالتعاون مع وحدتي البحث بمركزي يوسف الصديق الفيوم، من ضبط شخص يدعي "حسين.ع.ح" المتهم بقتل الطفل حمزة عشري، 11 سنة بعد اختفائه وتم العثور على جثة مذبوح بطريق عزبة خضير الزراعي بقرية كحك بحري التابعة لمركز يوسف الصديق.

ننشر صورة قاتل الطفل حمزة بقرية كحك بحري با الفيوم
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