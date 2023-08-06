القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج يستقبل طلاب الدمج من ذوي الإعاقة

استقبل الدكتور حسان النعماني، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، اليوم في ثاني أيام تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة الطالب عبد الرحمن أحمد محمد أحمد من طلاب الدمج (شلل دماغي) والحاصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة المنشاة الثانوية الجديدة المشتركة بمجموع (٣٥٥ درجة) الشعبة الأدبية بنسبة ٨٦.٥٪؜، لمساعدته في تنسيق الرغبات بالمرحلة الأولى بمكتب التنسيق بالجامعة عن طريق خدمات الدعم والمشورة التي يقدمها مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة.

وأكد النعماني انه تنفيذاً لتوجهات الرئيس السيسي الذي يولي اهتمامًا بالغاً بأصحاب الهمم والإحتياجات الخاصة، تحرص إدارة الجامعة علي دمج الطلاب ذوى الهمم بأقرانهم بالمجتمع الجامعي وتلبية كافة احتياجاتهم، وذلك للاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم الفريدة في بناء الجمهورية الجديدة، موجهاً بإبستقبال الطلاب ذوي الإعاقة، لمساعدتهم بأعمال التنسيق الالكتروني ليتم بسهولة ويسر، وذلك ضمن أهداف الجامعة الأكاديمية والمجتمعية.

وأشار د.عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن من أهداف مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة تقديم الدعم والمشورة الأكاديمية والمساندة للطلاب ذوي الإعاقة وأسرهم للتقديم بالكليات التي تتناسب مع قدراتهم وامكانياتهم و نوع الإعاقة بما يحقق التوافق الأكاديمي والنفسي والاجتماعي للطالب خلال المرحلة الجامعية.

أضاف الدكتور طارق زكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الاعاقة انه تم تنفيذاً توجيهات إدارة الجامعة يتم مع المسؤلين عن التنسيق بمعامل الحاسب الآلي بالجامعة لتقديم كل الدعم الفني للطلاب ذوي الإعاقة وأسرهم ، الي جانب عمل جلسات إرشادية وتقديم الدعم والمشورة الأكاديمية لهم وتعريفهم بكليات الجامعة وفقاً لقدراتهم.

وقدم الطالب خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني علي حسن الاستقبال وتهيئة الظروف له لاتمام عملية التنسيق في سهولة ويسر .