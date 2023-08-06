الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشفى الحمام يستقبل 6 مصابين جراء حادث سير

اسعاف
اسعاف

أصيب، الأحد، 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة نصف نقل وسيارة ربع نقل بقرية العميد بمدينة الحمام وتم علي الفور نقلهم الي مستشفى الحمام المركزي.

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين وهم:

"هبة خالد زغلول 20 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، نجاح ابراهيم محمود 40 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، ارزاق عبدالشافي علي 38 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج و كدمات متفرقة بالجسم و جرح بفروة الرأس، سومة فتحي ابراهيم 56 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم و جرح بفروة الرأس، ليلي العربي عبدالله 40 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، خيرية احمد علام 40 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج و كدمات متفرقة بالجسم  واشتباه بكسرفي اليد اليمني".

وقام الطاقم الطبي في مستشفى الحمام المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة. 

نصائح لتجنب حوادث الطرق
يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:
- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.
- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.
- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.
- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.
- اتباع إرشادات الأزمات والطرق والإشارات الضوئيّة.
- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.
- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.
- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة و غيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.
- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل و جه دون تقصير أو إهمال.

اسماء المصابين تصادم سيارتين كدمات متفرقة بالجسم مستشفي الحمام المركزي اصابة 6 اشخاص
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